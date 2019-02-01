За февраль куряне получат увеличенные детские пособия

СЕГОДНЯ 16:54 2019-02-01T16:54:09+03:00

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С 1 февраля проиндексированы детские пособия. Традиционная ежегодная индексация пособий, связанных с материнством и детством, коснется семей, в которых страховой случай наступит 1 февраля и позже.

Пособие при рождении ребенка с 1 февраля составит 17479,73 рубля. Увеличится минимальный размер пособия по уходу за первым ребенком – до 3277,45 рублей, вторым и последующими детьми – до 6554,89 рублей. Подрастет и пособие при постановке на учет в ранние сроки беременности – до 655,49 рублей. Каких-либо заявлений об увеличении пособий родителям писать не нужно: Курским региональным отделением Фонда социального страхования они будут начислены по факту страхового случая.

Напоминаем, что с января в связи с увеличением МРОТ и предельной базы начисления страховых взносов по временной нетрудоспособности и в связи с материнством подросли минимальный и максимальный размеры пособия по беременности и родам и максимальные размеры пособий по уходу за детьми.

ИСТОЧНИК KP.RU