Курян приглашают посмотреть "Кино в театре"

СЕГОДНЯ 16:12 2019-02-01T16:12:36+03:00

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3 февраля в 13.00 в Курском драматическом театре имени А.С. Пушкина в рамках проекта «Кино в театре» пройдет показ семейной комедии «Детки напрокат» 12+.

Режиссер картины – Татьяна Капитан (настоящее имя – Таисия Игуменцева) - выпускница документальной мастерской народного артиста и кинорежиссера Алексея Учителя. «Детки напрокат» - четвертая режиссерская работа этого автора после фильмов «Дорога на», «Отдать концы» и «30 свиданий». Каждая из них удостаивалась престижных наград различных кинофестивалей. В частности, фильм «Отдать концы» принес победу в номинации Каннского фестиваля «Золотая камера» за режиссерский дебют.

Картина «Детки напрокат» была удостоена награды за лучшую семейную комедию на кинофестивале «Улыбнись, Россия!» в Туле, а также приза Юла Бриннера на XV международном кинофестивале стран Азиатско-Тихоокеанского региона «Меридианы Тихого» в 2017 году.

В холле драмтеатра выступит творческий музыкальный коллектив Дворца пионеров и школьников Курска. Также перед фильмом на экране зрители увидят познавательный видеоролик о народном артисте, трижды лауреате Государственных премий Алексее Баталове.

Начало предсеансового мероприятия в 12.30. Билеты стоимостью 50 рублей можно приобрести в кассах драмтеатра и филармонии, на групповые заявки - льготы. Справки по телефону: (4712) 52-98-20.

ИСТОЧНИК KP.RU