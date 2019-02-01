В Курской области в 2018 году выявлено 173 поддельных банкноты

СЕГОДНЯ 14:12 2019-02-01T14:12:47+03:00

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В 2018 году в банках Курской области обнаружили 173 российских денежных знака с признаками подделки. По сравнению с 2017 годом подделок стало чуть больше - на семь штук.

Как отмечает управляющий Отделением по Курской области Главного управления Банка России по Центральному федеральному округу Евгений Овсянников, чаще всего подделывают самые крупные номиналы:

- В 2018 году обнаружили 106 пятитысячных банкнот и 48 тысячных. Подделок номиналом 500 рублей было семь штук, а сторублевых - девять. В 2018 году в регионе выявили три фальшивые банкноты Банка России номиналом 2000 рублей.

Также в банках Курской области в 2018 году обнаружили девять банкнот номиналом 100 долларов США.

Подробную информацию о признаках подлинности и платежеспособности денежных знаков Банка России можно найти на сайте www.cbr.ru в разделе «Банкноты и монеты» или скачать бесплатно мобильное приложение «Банкноты Банка России», которое рассказывает о четырех типах защитных признаков проверки банкнот: на просвет, при увеличении, на ощупь и при изменении угла наблюдения.

ИСТОЧНИК KP.RU