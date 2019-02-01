В Курской области рецидивист напал на продавщицу с ножом

СЕГОДНЯ 14:03 2019-02-01T14:03:40+03:00

Изменить размер текста: A A

В Курчатове задержали подозреваемого в разбойном нападении на продавца круглосуточного магазина. Ночью грабитель, подойдя к павильону открыл дверь и под угрозой ножа заставил продавщицу отдать 15 тысяч рублей. После этого он сбежал.

Прибывшей следственно-оперативной группе женщина сумела дать описание налетчика, а позже были обнаружены камеры с соседних объектов, в которые попало передвижение преступника. 29-летний подозреваемый оказался хорошо знаком правоохранителям. Он был неоднократно судим, в том числе за тяжкое преступление.

Оперативникам выяснили, что подозреваемый передвигается по городу на такси. Проверили все возможные места его пребывания. Мужчину задержали. Украденные деньги он успел потратить на поездки по городу, а также покупку дополнительной порции алкоголя. При было и орудие преступления - нож, которым тот угрожал продавщице. В отношении рецидивиста завели уголовное дело по факту разбойного нападения. До окончания следствия он останется под арестом, сказали в полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU