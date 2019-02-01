Курянин случайно перечислил деньги мошенникам

СЕГОДНЯ 13:34 2019-02-01T13:34:55+03:00

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В Курске разыскивают причастных к мошенничеству под предлогом оформления кредита. Мужчине позвонили неизвестные и поинтересовались оставлял ли он заявку на получение займа в интернете. Расчет злоумышленников оказался верен, житель Курска действительно нуждался в деньгах. Собеседник подтвердил, что заявка обработана, и банк готов незамедлительно предоставить 200 тысяч рублей на очень выгодных условиях. Для одобрения договора мужчине предложили сообщить все данные своей банковской карты и положить на ее счёт около 5 тысяч рублей, рассказали в УМВД.

Якобы для перевода денег запросили пароль, который пришел в СМС сообщении. После этого личные средства курянина со счета были списаны. Мошенники попытались продолжить обманывать курянина и вновь предложили внести еще десять тысяч рублей для страхования кредита. Только после этого мужчина осознал ситуацию и обратился в полицию. Сотрудники уголовного розыска выяснили, что звонок жителю Курска поступил из Новосибирской области. Сейчас проводятся устанавливается местонахождения подозреваемых в мошенничестве.

ИСТОЧНИК KP.RU