СЕГОДНЯ 13:18 2019-02-01T13:18:04+03:00

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В курском цирке продолжатся благотворительные показы для детей из малообеспеченных, приемных семей, а также детей-сирот, детей находящихся в трудной жизненной ситуации.

Благотворительные представления состоятся 1 февраля в 18.00, 2 февраля в 17.00, 3 февраля – в 13.00. Ребята смогут увидеть новую цирковую программу «Слоны в Курске».

По вопросам получения билетов нужно обращаться в департамент опеки: 51-44-01.

ИСТОЧНИК KP.RU