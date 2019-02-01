В курском цирке продолжатся благотворительные показы
Представления пройдут 1, 2 и 3 февраля
Представления пройдут 1, 2 и 3 февраля
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В курском цирке продолжатся благотворительные показы для детей из малообеспеченных, приемных семей, а также детей-сирот, детей находящихся в трудной жизненной ситуации.
Благотворительные представления состоятся 1 февраля в 18.00, 2 февраля в 17.00, 3 февраля – в 13.00. Ребята смогут увидеть новую цирковую программу «Слоны в Курске».
По вопросам получения билетов нужно обращаться в департамент опеки: 51-44-01.
ИСТОЧНИК KP.RU