Рушится недостроенный дом в Курске

СЕГОДНЯ 11:31 2019-02-01T11:31:20+03:00

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ЧП произошло на четвертом Березовом переулке. По информации очевидцев здесь начало рушиться недостроенное здание жилого дома. Строение рассчитано на несколько квартир.

По предварительным данным крыша строения не выдержала скопившегося снега и рухнула. Упали под тяжестью снега и строительные блоки. Теперь недострой представляет собой опасность. По всей видимости дом должен быть признан аварийным.

ИСТОЧНИК KP.RU