В Курске судят группировку, которая продавала дурь студентам

СЕГОДНЯ 11:21 2019-02-01T11:21:18+03:00

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Прокуратура Курска направила в суд уголовное дело против членов организованной преступной группы, которые занимались выращиванием и распространением наркотиков в городе.

Трое студентов высших учебных заведений Курска из Эквадора и Украины, а также безработный россиянин выращивали и распространяли "траву" среди студентов и молодежи.

Организатором группы стал уроженец Эквадора. Парень - сам курит дурь и поэтому решил выращивать ее и в Курске. По его просьбе местный житель изготовил комнатную мини-теплицу, где иностранец выращивал наркотическое зелье.

Через некоторое время, решив заняться продажей марихуаны, он предложил уже знакомому мастеру не только изготовить теплицу большего размера, но и за вознаграждение заняться культивацией конопли.

Мужчина устроил теплицу, в которой с соблюдением всех агрономических требований и технологий, выращиквал траву с момента посадки семян до сбора растений. Урожай он привозил в Курск, где передавал для продажи. Также эквадорец привлек студента из Украины и своего соотечественника. Они расфасовывали собранное наркотическое средство для продажи курским студентам. При этом для продажи "своим" предназначались части растения с наибольшим содержанием наркотика. Оставшиеся части курянин продавал остальным.

Деятельность организованной преступной группы пресечена полицией. Из незаконного оборота изъято около 400 граммов дури. Во время обыска обнаружено и изъято еще около 1,6 кило марихуаны. На стенах подвала, в котором культивировали коноплю, были подробные инструкции о времени полива, внесении удобрений и прочие правила ухода за растением.

Дело рассмотрит Ленинский районный суд.

ИСТОЧНИК KP.RU