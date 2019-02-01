Убийца курянки Юлии Андреевой получил 11 лет колонии

СЕГОДНЯ 08:57 2019-02-01T08:57:52+03:00

Следствие шло более двух лет, а материалы дела составили восемь томов

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Суд вынес приговор по громкому делу о жестоком убийстве молодой курянки. 31-летний житель Железногорска за убийство декушки получил 11 лет колонии строгого режима.

Следствием и судом установлено, что ночью 14 сентября 2016 года мужчина вместе с двумя двоюродными братьями у входа в кафе познакомился с 25-летней девушкой. После непродолжительного совместного времяпрепровождения братья направились к себе домой, а Юлия с мужчиной на его автомобиле поехали к нему домой. Там между ними произошла ссора и курянин задушил девушку.

Затем он на своем автомобиле вывез тело в безлюдное место в лесопосадку в районе 62 километра автодороги «Тросна-Калиновка» Дмитриевского района, где, чтобы скрыть следы преступления облил тело горючим и поджег, после чего скрылся. Девушка числилась без вести пропавшей, пока ее тело случайно не обнаружил 22 сентября житель Дмитриевского района.

Расследование уголовного дела затянулось. Для подтверждения версии следствия было проведено более 30 экспертиз, материалы дела составили восемь томов.

ИСТОЧНИК KP.RU