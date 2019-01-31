2019-01-31T16:41:19+03:00
Общество

Школу в Курске на проспекте Клыкова сдадут не раньше 2020 года

Следующая школа в областном центре появится на улице Полевой
Ольга ТРУШКИНА
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в этой школе будут учиться около тысячи учениковв этой школе будут учиться около тысячи учениковФото: предоставлено пресс-службой
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В Курске в последнее время ведется активная работа по строительству новых школ. Много шума было вокруг возведения образовательного учреждения на проспекте Клыкова. Несколько месяцев назад при заливке бетона не выдержала опалубка, и произошло обрушение перекрытий. В причинах ЧП разбиралась областная комиссия. Строительство продолжилось своим чередом. Однако, несмотря на информацию ряда СМИ, в этом году школа на проспекте Клыкова сдана не будет. Как рассказала "КП" пресс-секретарь администрации Курска Татьяна Комкова, это произойдет не раньше 2020 года.

В 2021-м в Курске планируется открыть новую школу на улице Полевой, рассчитанную на 650 мест, вместо школы № 11, здание которой признано аварийным.

Строительство будет идти за счет средств федерального и регионального бюджетов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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