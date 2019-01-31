Школу в Курске на проспекте Клыкова сдадут не раньше 2020 года
В Курске в последнее время ведется активная работа по строительству новых школ. Много шума было вокруг возведения образовательного учреждения на проспекте Клыкова. Несколько месяцев назад при заливке бетона не выдержала опалубка, и произошло обрушение перекрытий. В причинах ЧП разбиралась областная комиссия. Строительство продолжилось своим чередом. Однако, несмотря на информацию ряда СМИ, в этом году школа на проспекте Клыкова сдана не будет. Как рассказала "КП" пресс-секретарь администрации Курска Татьяна Комкова, это произойдет не раньше 2020 года.
В 2021-м в Курске планируется открыть новую школу на улице Полевой, рассчитанную на 650 мест, вместо школы № 11, здание которой признано аварийным.
Строительство будет идти за счет средств федерального и регионального бюджетов.
ИСТОЧНИК KP.RU