Снегоплавильная установка продолжит работу в Курске

СЕГОДНЯ 16:26 2019-01-31T16:26:15+03:00

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Как уже сообщала КП, в первой половине января в Курск для тестового испытания прибыла снегоплавильная установка, предоставленная московским предприятием ООО «Современный дорожный комплекс».

Сначала снегоплавильню установили на Красной площади, где проходил ее пробный запуск. Затем машину решено было переместить на охраняемую территорию ООО «Благоустройство», где она сейчас продолжает работать в тестовом режиме, сообщил в мэрии Курска.

Пока что в областном центре еще немало снега, так что работы для этого устройства немало.

ИСТОЧНИК KP.RU