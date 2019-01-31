2019-01-31T16:26:15+03:00
Общество

Снегоплавильная установка продолжит работу в Курске

Пока в тестовом режиме
Ольга ДАНИЛОВА
Поделиться:
Неубранного снега в Курске еще немалоНеубранного снега в Курске еще немалоФото: Светлана ВОЛКОВА
Изменить размер текста:

Как уже сообщала КП, в первой половине января в Курск для тестового испытания прибыла снегоплавильная установка, предоставленная московским предприятием ООО «Современный дорожный комплекс».

Сначала снегоплавильню установили на Красной площади, где проходил ее пробный запуск. Затем машину решено было переместить на охраняемую территорию ООО «Благоустройство», где она сейчас продолжает работать в тестовом режиме, сообщил в мэрии Курска.

Пока что в областном центре еще немало снега, так что работы для этого устройства немало.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Прививки от гриппа получили 42% курян
Школу в Курске на проспекте Клыкова сдадут не раньше 2020 года
Мэрию Курска попросили решить вопрос с аварийной школой
Курян обвиняют в серии краж из автотранспорта
В Курске установлены похитители телефонов
В Курской области обещают туман и гололед
В Курске определили перечень улиц, которые отремонтируют
Прожиточный минимум для курян сократился
Куряне пытались пронести в суды более тысячи единиц огнестрельного оружия
За сутки в Курской области правила ПДД нарушили более тысячи раз
Сбербанк продлил скидку на ипотеку
В Курской области запретили объявления о продаже электроудочек
В Курской области изъяли 1300 единиц оружия
Под Курском на стоянке сбили пешехода
Сбербанк и Российский экспортный центр заключили соглашение о сотрудничестве
Курянина будут судить за разбойное нападение на пенсионерку
Курский БК «Динамо» обыграл турецкий «Фенербахче»
Из центра Курска в Северный пустят пять электробусов