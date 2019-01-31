2019-01-31T16:05:32+03:00
Происшествия

Мэрию Курска попросили решить вопрос с аварийной школой

"Если здание долго будет законсервировано, это опасно", - отметил врио
Ольга ДАНИЛОВА
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Ученики были переведены в две близлежащие школы №3 и №12Ученики были переведены в две близлежащие школы №3 и №12Фото: Из архива КП.
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Роман Старовойт поручил Николаю Овчарову взять на личный контроль ситуацию со школой №11 в Курске.

Напомним, что в здании этой школы 1936 года постройки около пяти лет назад произошло ЧП. Во время работы летнего лагеря в одном из помещений обрушилась штукатурка. По счастливой случайности в это время в помещении никто не находился. Ранее обрушение произошло в спортивном зале. Экспертиза установила, что проводить занятия в этом здании опасно для жизни.

Все эти четыре года здание школы №11 пустовало. Учеников перевели в две близлежащие - №3 и №12. По словам, главы города Николая Овчарова, школа аварийная и отремонтировать ее невозможно.

— Прошу вас, Николай Иванович, взять на личный контроль этот вопрос, пообщаться с родителями. Если школа будет долгое время законсервирована, - это опасно. Это место надо сделать максимально безопасным. По поводу строительства новой школы необходимо посмотреть, возможно ли ускорить этот процесс за счет привлечения инвестиций, - подчеркнул глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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