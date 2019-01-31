2019-01-31T15:56:22+03:00
Происшествия

Курян обвиняют в серии краж из автотранспорта

За несколько ночей они совершили около десяти преступлений
Ольга ДАНИЛОВА
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Курским автомобилистам советуют быть более бдительнымиКурским автомобилистам советуют быть более бдительнымиФото: Светлана ВОЛКОВА
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Сотрудники полиции задержали троих жителей села Дьяконово, которых подозревают в серии краж из автотранспорта. За несколько ночей они совершили около десяти преступлений в Сеймском округе Курска и в Курском районе. В каждом дворе они искали незапертые или не оборудованные сигнализацией автомобили. Добычей злоумышленников становились автомагнитолы, регистраторы, навигаторы и другое имущество, которое владельцы оставляли в салоне на ночь.

Со слов свидетелей полицейские выяснили, что фигуранты передвигались на ВАЗовской классике и вероятно использовали ее для перевозки похищенного. На основе записей с камер наблюдения, расположенных вблизи мест преступлений, была составлена ориентировка на транспортное средство. Вскоре автомобиль был найден, а молодые люди задержаны. В салоне и багажнике обнаружили много чужого имущества. Часть похищенного уже была продана. В ходе разбирательства выяснилось, что из машины в микрорайоне Парковая фигуранты похитили комплект колес. Местные жители спугнули воров и они не успели завершить задуманное. Есть основания полагать, что в ходе расследования количество эпизодов преступной деятельности подозреваемых может увеличиться, сказали в полиции.

За серию краж, совершенную группой лиц по предварительному сговору им грозит до пяти лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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