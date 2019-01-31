2019-01-31T14:40:53+03:00
Происшествия

В Курске установлены похитители телефонов

Мобильные телефоны по-прежнему становятся объектами хищений
Яна ШЕЛЕСТ
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Мобильные телефоны по-прежнему становятся объектами хищенийМобильные телефоны по-прежнему становятся объектами хищенийФото: Из архива "КП"
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18-летний молодой похитил чужой мобильный телефон на стойке администратора развлекательного заведения. Его внешность запечатлели камеры видеонаблюдения. Прибывшие полицейские задержали парня на соседней улице. В отделе он выдал похищенный мобильник.

Посетитель продуктового магазина вместе с покупкой присвоил себе и мобильный продавца, лежавший за кассой, и тоже попал в обзор камеры наблюдения. Через несколько дней сотрудники уголовного розыска в случайном прохожем нашли сходство со злоумышленником. При первом же опросе он сознался в хищении и отдал чужой телефон.

Подозреваемую в еще одной краже телефона удалось установить через год. Девушка приехала в Курск к знакомым из Челябинской области. Оплачивая счет в ресторане, она забрала со стойки телефон администратора стоимостью более 40 тысяч рублей. На следующий день девушка уехала из города.

Еще раз в Курск она прибыла в январе этого года, тогда и была замечена оперативниками. Полицейские сравнили ориентировки и, найдя абсолютное сходство, доставили ее в отдел. Девушка во всем созналась, и сказала, что мобильник продала. По данному факту возбудили уголовное дело. По остальным – полиция проводит проверки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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