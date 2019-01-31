В Курской области обещают туман и гололед

СЕГОДНЯ 13:59 2019-01-31T13:59:38+03:00

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С девяти часов вечера 31 января и на протяжении суток в Курской области ожидается облачная погода с прояснениями, местами небольшие моросящие осадки. На дорогах гололедица, местами туман, гололед. Ветер юго-восточный 5-10 м/с. Температура по области ночью 0…-5 ºС, днем от -4…+ 1 ºС.

Спасатели Главного управления МЧС России по Курской области рекомендуют водителям при управлении автомобилем не допускать резкости при торможении, повороте, разгоне, при переключении передач, в начале движения. Незначительная резкость при управлении авто допустима в обычных условиях, но при гололедице может привести к заносу.

Если возможности отложить поездку нет, стоит помнить, что основным залогом безопасной езды в условиях тумана является значительное снижение скоростного режима. Если туман не рассеивается на протяжении длительного времени, особенно в ночное время суток, стоит периодически останавливаться для отдыха и снятия нервного напряжения.

В случае беды нужно обращаться в "Службу спасения" по номеру телефона "112".

ИСТОЧНИК KP.RU