Прожиточный минимум для курян сократился

СЕГОДНЯ 13:16 2019-01-31T13:16:28+03:00

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Определена величина прожиточного минимума в Курской области за четвртый квартал 2018 года. Специалисты комитета по труду и занятости Курской области сообщили, что для трудоспособного населения она составляет 9741 рубля, для пенсионеров - 7577 рублей, для детей - 8923 рубля. В среднем же прожиточный минимум сократился на 222 рубля и оказался равен 9058 рублям.

Специалисты комитета объясняют это сезонным падением стоимости на некоторые продукты, в первую очередь, на овощи, цена которых уменьшается в конце осени. Так, из 42 наименований продуктов питания, входящих в потребительскую корзину, снизились цены на следующие продукты: морковь - на 34,2%, яблоки - на 33,1%, свекла - на 29,4%, картофель - на 28,6%, виноград - на 14,3%, сказали в обладминистрации.

ИСТОЧНИК KP.RU