Куряне пытались пронести в суды более тысячи единиц огнестрельного оружия

СЕГОДНЯ 13:11 2019-01-31T13:11:18+03:00

А также боеприпасы, электрошокеры и другие опасные предметы

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В 2018 году судебные приставы по обеспечению установленного порядка деятельности судов не допустили ни одной чрезвычайной ситуации в суде, сообщили в УФССП по Курской области.

Они пресекли попытки проноса в здания судов 1 077 единиц огнестрельного оружия, 16 445 единиц боеприпасов, 385 единицы газового и травматического оружия, 12 электрошоковых устройств и 3 091 единиц иных предметов, представляющих угрозу для безопасности окружающих. Все перечисленное оружие принадлежало посетителям на законных основаниях.

Таким образом, за 12 месяцев 2018 года судебные приставы по ОУПДС УФССП России по Курской области обеспечили безопасность 11 839 судебных заседаний.

ИСТОЧНИК KP.RU