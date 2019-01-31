За сутки в Курской области правила ПДД нарушили более тысячи раз

СЕГОДНЯ 12:57 2019-01-31T12:57:50+03:00

Один человек погиб на дорогах, пятеро ранены

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30 января в Курской области зарегистрировано три дорожно-транспортных происшествия, в которых пять человек ранены, один погиб.

За вождение в пьяном виде прав лишились четыре водителя, кроме того один водитель отказался от освидетельствования на состояние опьянения, еще один водитель задержан по статье 264.1 УК РФ.

67 пешеходов нарушили правила дорожного движения. Всего выявлено 1089 нарушений ПДД, средствами фото-видеофиксации зафиксировано 732 нарушения ПДД, в том числе 722 нарушения скоростного режима.

ИСТОЧНИК KP.RU