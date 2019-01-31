В Курской области запретили объявления о продаже электроудочек
Льговская межрайонная прокуратура во время мониторинга сети Интернет выявила семь сайтов, на которых размещена информация о продаже электронных удочек. Сайты доступны для просмотра любому пользователю сети Интернет.
По закону о рыболовстве запрещается осуществлять добычу водных биоресурсов с использованием орудий и способов вылова, которые воздействуют на водные биологические ресурсы электрическим током. Причина запрета связана с тем, что в зоне действия электроудочки массо гибнут мальки рыб, икры и прочих водных обитателей, без которых невозможна жизнь водоема, пояснили в прокуратуре.
Прокурор направил в суд административные иски о признании информации, размещенной на сайтах, запрещенной к распространению в Российской Федерации.
ИСТОЧНИК KP.RU