В Курской области изъяли 1300 единиц оружия

СЕГОДНЯ 11:58 2019-01-31T11:58:50+03:00

В Управлении Росгвардии по Курской области подвели итоги работы

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О результатах служебно-боевой деятельности личного состава Управления, достигнутых в 2018 году, на пресс-конференции рассказали руководители подразделений.

Спецподразделения СОБР и ОМОН обеспечили силовую поддержку полиции в более 500 специальных мероприятиях, по результатам которых изъяты 24 единицы огнестрельного оружия, пять единиц травматического оружия, более 1300 единиц боеприпасов и денежные средства, находящиеся в незаконном обороте.

По подозрению в совершении различных преступлений задержаны 64 человека, обезврежено 146 единиц различных боеприпасов. Вневедомственная охрана обеспечила надежную защиту более шести тысяч объектов различных форм собственности. В полицию доставлено 627 лиц за совершение правонарушений и преступлений. Гвардейцы взяли под охрану 30 автомобилей скорой помощи.

В течение 2018 года выявлено около 2400 нарушений установленных правил оборота оружия. Изъято более 1300 единиц, аннулировано 367 лицензий и разрешений.

ИСТОЧНИК KP.RU