2019-01-31T11:22:07+03:00
Происшествия

Под Курском на стоянке сбили пешехода

Водитель с места ДТП скрылся
Яна ШЕЛЕСТ
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Водителя разыскивает полицияВодителя разыскивает полицияФото: Из архива "КП"
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30 января примерно в три часа ночи около дома № 18 по улице Воинов – интернационалистов города Железногорска неизвестный водитель, управляя неустановленным автомобилем, двигаясь по стоянке торгового центра, сбил 34-летнего пешехода и уехал.

Мужчина получил травмы и обратился в городскую больницу № 2 города Железногорска. Водитель с места ДТП скрылся, сообщили в УМВД по Курской области.

Свидетелей и очевидцев данного ДТП, а также лиц, располагающих какой-либо информацией по данному факту, просят сообщить по телефону дежурной части МО МВД России «Железногорский»: 8(47148) 7-11-02.

ИСТОЧНИК KP.RU

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