Курянина будут судить за разбойное нападение на пенсионерку
Грабитель угрожал женщине ножом и требовал сто тысяч рублей
Преступник требовал сто тысяч рублейФото: Из архива КП.
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ЧП произошло днем 13 октября. Житель поселка Кировский с целью кражи забрался в дом пенсионеров.
Вооружившись ножом и угрожая престарелой женщине, он стал избивать ее, требуя отдать ему сто тысяч рублей.
Обнаружив на столе полученную накануне пенсию - 18,7 тысяч рублей, мужчина забрал их и продолжил обыскивать комнаты. В это время домой вернулся супруг пенсионерки. Он не смог открыть запертую изнутри дверь и ушел, чтобы позвать на помощь соседей.
Воспользовавшись этим, вор с места преступления скрылся. Сейчас уголовное дело направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU