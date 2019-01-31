2019-01-31T10:41:47+03:00
Происшествия

Курянина будут судить за разбойное нападение на пенсионерку

Грабитель угрожал женщине ножом и требовал сто тысяч рублей
Ольга ДАНИЛОВА
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Преступник требовал сто тысяч рублейПреступник требовал сто тысяч рублейФото: Из архива КП.
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ЧП произошло днем 13 октября. Житель поселка Кировский с целью кражи забрался в дом пенсионеров.

Вооружившись ножом и угрожая престарелой женщине, он стал избивать ее, требуя отдать ему сто тысяч рублей.

Обнаружив на столе полученную накануне пенсию - 18,7 тысяч рублей, мужчина забрал их и продолжил обыскивать комнаты. В это время домой вернулся супруг пенсионерки. Он не смог открыть запертую изнутри дверь и ушел, чтобы позвать на помощь соседей.

Воспользовавшись этим, вор с места преступления скрылся. Сейчас уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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