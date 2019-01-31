Курский БК «Динамо» обыграл турецкий «Фенербахче»
Выездной матч состоялся 30 января
Команда Лукаса Мондело продолжает идти в Евролиге без потерь
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30 января баскетболистки курского «Динамо» одержали победу в напряженном поединке с турецким клубом «Фенербахче». Матч, проходящий в Стамбуле, завершился со счетом 71:75.
Первая четверть закончилась со счетом 15:18, вторая - 18:10, третья - 16:28 и четвертая - 26:15. Выиграв матч, курянки продлили серию побед в Евролиге и досрочно заняли первое место в группе «В».
ИСТОЧНИК KP.RU