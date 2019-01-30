Из центра Курска в Северный пустят пять электробусов
В октябре 2018 года городские власти заключили контракт на приобретение по лизингу пяти низкопольных троллейбусов с автономным ходом модели Тролза 5265.08 «Мегаполис».
Электробусы, как их окрестили в народе, необходимы для улучшения транспортного обслуживания микрорайона Северный, население которого продолжает расти, а также для поддержки предприятия МУП «Курскэлектротранс» и обновления парка троллейбусов.
26 января в Курск привезли первый электробус. Сейчас проводятся работы по его комплектации отдельными элементами, проверяются все системы. Трехдверный электробус имеет современный дизайн, дверные механизмы с функцией против защемления. На аккумуляторах электробус может проехать 20 километров.
Асинхронный тяговый двигатель позволяет экономить до 35% при потреблении электроэнергии. Транспорт оснащен откидным трапом, местом для инвалидной коляски, современной системой безопасности, системой информирования пассажиров и кондиционером.
ИСТОЧНИК KP.RU