Из центра Курска в Северный пустят пять электробусов

СЕГОДНЯ 17:11 2019-01-30T17:28:47+03:00

Инновационный транспорт будет ходить по маршруту «Знаменский собор – проспект им. А. Дериглазова»

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В октябре 2018 года городские власти заключили контракт на приобретение по лизингу пяти низкопольных троллейбусов с автономным ходом модели Тролза 5265.08 «Мегаполис».

Электробусы, как их окрестили в народе, необходимы для улучшения транспортного обслуживания микрорайона Северный, население которого продолжает расти, а также для поддержки предприятия МУП «Курскэлектротранс» и обновления парка троллейбусов.

26 января в Курск привезли первый электробус. Сейчас проводятся работы по его комплектации отдельными элементами, проверяются все системы. Трехдверный электробус имеет современный дизайн, дверные механизмы с функцией против защемления. На аккумуляторах электробус может проехать 20 километров.

Асинхронный тяговый двигатель позволяет экономить до 35% при потреблении электроэнергии. Транспорт оснащен откидным трапом, местом для инвалидной коляски, современной системой безопасности, системой информирования пассажиров и кондиционером.

ИСТОЧНИК KP.RU