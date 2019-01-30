2019-01-30T17:08:58+03:00
Общество

Куряне смогут увидеть в небе фотолетопись блокадного Ленинграда

Это около 100 фотографий из музейных фондов и частной коллекции
Светлана ВОЛКОВА
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Фотолетопись можно увидеть с помощью современных девайсовФотолетопись можно увидеть с помощью современных девайсовФото: Светлана ВОЛКОВА
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К 75-летию снятия блокады Ленинграда Музей Победы запустил уникальный проект «Цифровое небо Победы». Благодаря технологии дополненной реальности «небесная» экспозиция загорелась над всей Россией. Жители нашей страны от Калининграда до Камчатки увидят редкие кадры фотохроники блокадного города. Их оригиналы 25 января были представлены в Музее Победы на выставке «900 дней мужества». Это около 100 фотографий из музейных фондов и частной коллекции «Великие испытания – великая Победа». Снимки фотокорреспондентов центральных периодических изданий и фронтовой редакции ТАСС - Бориса Кудоярова, Якова Рюмкина, Михаила Трахмана, Александра Устинова, Анатолия Гаранина, Романа Мазелева, Григория Чертова - созданы в блокадном кольце и на передовых позициях. Фотолетопись запечатлела жизнь и борьбу осажденного города – рабочих на заводах и артиллеристов-зенитчиков, раненых детей и погибших от голода ленинградцев, Дорогу жизни и аэростаты перед Исаакиевским собором. Многие фотосвидетельства представлены впервые.

Для того чтобы увидеть «небесную» фотовыставку, необходимо скачать в AppStore приложение SpheroidUniverseAR на iPhone6S или более позднюю модель с iOS 11. Также мобильное приложение доступно для смартфонов с OSAndroid.

ИСТОЧНИК KP.RU

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