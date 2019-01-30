2019-01-30T16:19:47+03:00
Общество

Проекты благоустройства курских парков вынесут на обсуждение

В 2019 году обустроят также 53 двора в областном центре
Светлана ВОЛКОВА
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Курск должен немного преобразиться на бюджетные средстваКурск должен немного преобразиться на бюджетные средстваФото: Светлана ВОЛКОВА
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В администрации Курска утвердили список дворовых территорий, которые приведут в порядок в 2019 году. В 53 дворах, попавших в программу, за счет бюджетных средств будут заасфальтированы пешеходные дорожки, установлены урны, скамейки и освещение. Если жильцы дома пожелают дополнительно обустроить во дворе парковку, организовать озеленение или установить детскую площадку, сделать это можно будет на условиях софинансирования. Жителям, которые примут решение о проведении в своем дворе подобных работ, нужно будет внести не менее 10% от общей суммы затрат на их производство. Разработать проектно-сметную документацию и дизайн-проекты курянам помогут специалисты МБУ «Центр архитектуры и градостроительства Курска».

Кроме того реконструкции подвергнутся четыре объекта: два новых - Пролетарский сквер и территория, прилегающая к Ермошкину озеру, а также парк КЗТЗ и сквер Героев 16-й воздушной армии, первая очередь работ по благоустройству которых выполнена в 2018 году.

До 20 февраля дизайн-проекты благоустройства городских парков и скверов будут вынесены на общественные обсуждения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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