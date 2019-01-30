В Курске пройдут тематические показы ко Дню освобождения города

СЕГОДНЯ 15:48 2019-01-30T15:48:27+03:00

А к 23 февраля будут демонстрировать шедевры советского кинематографа

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8 февраля куряне отметят 76-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. В муниципальных кинотеатрах пройдут тематические показы, посвященные этой дате. В центре досуга «Мир» состоятся сеансы фильма «Вижу цель». Военная драма рассказывает о подвиге в годы Великой Отечественной войны выпускниц Центральной женской школы снайперской подготовки.

В центре досуга «Спутник» покажут фильм «Звезда». В основу сюжета положена одноименная повесть Эммануила Казакевича. Группа разведчиков - молодых ребят от семнадцати до двадцати пяти лет - отправляется в тыл врага, чтобы уточнить имеющиеся сведения о группировке противника. От результата выполнения этого задания во многом зависит судьба всего фронта.

На фильм «Иван Макарович» приглашает курян центр досуга «Ассоль». Счастливая советская семья: мама, папа и Ванька. Он, как всегда, гуляет во дворе, играет в футбол, бьет стекла... В одночасье все меняет война. Папа уходит на фронт добровольцем, а он с мамой эвакуируется на Восток.

С 21 по 27 февраля ко Дню защитника Отечества в муниципальных городских кинотеатрах запланированы показы фильмов «Офицеры», «Командир счастливой «Щуки» и «В августе 44-ого».

ИСТОЧНИК KP.RU