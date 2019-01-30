2019-01-30T15:46:09+03:00
Политика

Под Курском появился военно-патриотический парк

На постаменты установили более десяти объектов
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
В парке будут проводиться выставки современной и исторической техникиВ парке будут проводиться выставки современной и исторической техники
Изменить размер текста:

В зенитной ракетной бригаде Западного военного округа, дислоцирующейся в поселке имени Маршала Жукова под Курском, появился военно-патриотический парк, сообщает пресс-служба ЗВО.

Около казарм на постаменты установили зенитные ракетные комплексы, стоящие на вооружении подразделений противовоздушной обороны в разные годы: «Оса», «Куб», «Круг», «Шилка», «Стрела -10», зенитная пушка С-60. В ближайшее время здесь установят зенитный пулемет ЗУ-23.

В парке будут проводиться выставки современной и исторической техники, а также экспонатов, найденных в ходе поисковых мероприятий. Также планируется проводить культурно-досуговые, военно-патриотические мероприятия и спортивные состязания.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Из центра Курска в Северный пустят пять электробусов
Куряне смогут увидеть в небе фотолетопись блокадного Ленинграда
Проекты благоустройства курских парков вынесут на обсуждение
В Курске пройдут тематические показы ко Дню освобождения города
В Курской области растет число больных ОРВИ
Замгубернатора Курской области назначена Екатерина Харченко
Пьяный курянин обругал сотрудника полиции
Под Курском на пожаре погиб 64-летний мужчина
Часть жилья в Курске отремонтируют за счет бюджета
Курскую "Квадру" через суд заставляют реконструировать ветхие теплосети
Под Курском пенсионерку зажало дверью автобуса
Под Курском в ДТП погибла женщина, еще три человека - получили ранения
В Курске избили и ограбили пенсионера
Курянка из развлекательного заведения похитила дубленку
В Курске отметят 76-ю годовщину освобождения от фашистов
В курском детсаду рухнула крыша веранды
Курянку обвиняют в убийстве женщины и расправе над мужчиной
Курянке грозит колония за кражу из магазина
Задержан курянин, застреливший собаку
Курян предупреждают о резком потеплении