СЕГОДНЯ 15:46 2019-01-30T15:46:09+03:00

В парке будут проводиться выставки современной и исторической техники

На постаменты установили более десяти объектов

Изменить размер текста: A A

В зенитной ракетной бригаде Западного военного округа, дислоцирующейся в поселке имени Маршала Жукова под Курском, появился военно-патриотический парк, сообщает пресс-служба ЗВО.

Около казарм на постаменты установили зенитные ракетные комплексы, стоящие на вооружении подразделений противовоздушной обороны в разные годы: «Оса», «Куб», «Круг», «Шилка», «Стрела -10», зенитная пушка С-60. В ближайшее время здесь установят зенитный пулемет ЗУ-23.

В парке будут проводиться выставки современной и исторической техники, а также экспонатов, найденных в ходе поисковых мероприятий. Также планируется проводить культурно-досуговые, военно-патриотические мероприятия и спортивные состязания.

ИСТОЧНИК KP.RU