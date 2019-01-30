В Курской области растет число больных ОРВИ

СЕГОДНЯ 15:26 2019-01-30T15:26:56+03:00

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Управление Роспотребнадзора по Курской области информирует, что продолжается сезонный рост заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями. По итогам прошедшей недели в целом по области заболели гриппом и ОРВИ 6030 человек. Темп роста заболеваемости по сравнению с предыдущей неделей составил 26,7%. Больше всего заболевших среди детей в возрасте 3-6 лет.

Карантин введен в двух группах детского сада поселка Горшечное.

Медики настоятельно рекомендуют во избежание тяжелых последствий при первых симптомах гриппа или ОРВИ незамедлительно обращаться за медицинской помощью.

Симптомы этих заболеваний включают: высокую температуру, кашель, головную боль, боль в горле, насморк или заложенность носа, боли во всем теле, озноб и слабость. К числу людей с повышенным риском серьезных осложнений от гриппа относятся пожилые, дети, беременные женщины, лица с соматической патологией (ожирение, хронической сердечно-сосудистой патологией, метаболическими нарушения, патологией легочной системы).

При возникновении симптомов заболевания оставаться дома, отказаться от посещения работы или учебы.

ИСТОЧНИК KP.RU