2019-01-30T15:19:31+03:00
Политика

Замгубернатора Курской области назначена Екатерина Харченко

Людмила Гребенькова освобождена от должности
Светлана ВОЛКОВА
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Екатерина ХарченкоЕкатерина ХарченкоФото: из открытых источников
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В администрации Курской области произошли кадровые изменения. Людмила Гребенькова с сегодняшнего дня освобождена от должности заместителя губернатора региона, сообщили в администрации.

От временного исполнения обязанностей председателя областного комитета образования и науки освобождена Екатерина Харченко. С 31 января 2019 года она будет работать заместителем губернатора Курской области.

Исполнение обязанностей председателя областного комитета образования и науки возложено на Светлану Шевелеву.

ИСТОЧНИК KP.RU

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