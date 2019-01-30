Замгубернатора Курской области назначена Екатерина Харченко
Людмила Гребенькова освобождена от должности
Екатерина ХарченкоФото: из открытых источников
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В администрации Курской области произошли кадровые изменения. Людмила Гребенькова с сегодняшнего дня освобождена от должности заместителя губернатора региона, сообщили в администрации.
От временного исполнения обязанностей председателя областного комитета образования и науки освобождена Екатерина Харченко. С 31 января 2019 года она будет работать заместителем губернатора Курской области.
Исполнение обязанностей председателя областного комитета образования и науки возложено на Светлану Шевелеву.
ИСТОЧНИК KP.RU