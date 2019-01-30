Под Курском на пожаре погиб 64-летний мужчина

СЕГОДНЯ 14:58 2019-01-30T14:58:04+03:00

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29 января в селе Башкатово Обоянского района загорелся жилой деревянный дом. В результате пожара погиб 64-летний хозяин домовладения. Солнцевский межрайонный следственный отдел следственного управления Следственного комитета по Курской области по факту гибели курянина начал проверку.

Осмотрев место происшествия, следователи установили, что хозяин дома проживал один и злоупотреблял спиртными напитками. Предположительно, пожар произошел из-за курения в постели. По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее «КП» рассказывала о крупном пожаре, который произошел в поселке Хомутовка 16 января. Среди бела дня здесь, на улице Лазурной загорелся деревянный многоквартирный дом. В результате пожара шесть семей остались без крыши над головой.

ИСТОЧНИК KP.RU