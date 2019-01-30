Часть жилья в Курске отремонтируют за счет бюджета

СЕГОДНЯ 13:12 2019-01-30T13:12:52+03:00

Перед приватизацией жилья мэрия должна была провести капремонт домов, но не сделала этого Фото: Светлана ВОЛКОВА

Мэрия должна будет выполнить свои давние обязательства

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По результатам мониторинга федерального законодательства прокурор Курска предложил администрации урегулировать порядок и условия финансирования за счет средств местного бюджета капитального ремонта части многоквартирных домов.

До начала приватизации жилья капитальный ремонт муниципального жилищного фонда проводился исключительно за счет публичных образований (наймодателей). Дома включались в перспективный или годовой план. Однако капитальный ремонт части домов не был своевременно проведен за счет бюджетных средств бывшего наймодателя, пояснили в прокуратуре.

Прокурор Курска направил в администрацию предложение предусмотреть финансирование капитального ремонта многоквартирных домов за счет средств городского бюджета.

В течении шести месяцев администрация города должна будет утвердить перечень услуг и работ по капитальному ремонту домов, финансируемый за счет средств местного бюджета, а также конкретные адреса таких домов.

Финансирование ремонта будет идти с учетом способа формирования фонда капитального ремонта путем перечисления средств регионального оператора либо на счет регионального оператора или на специальный счет, уточнили в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU