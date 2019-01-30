Под Курском пенсионерку зажало дверью автобуса

СЕГОДНЯ 12:35 2019-01-30T12:35:29+03:00

Водителя на шесть месяцев ограничили в свободе

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В мае 2018 года водитель автобуса перевозил пассажиров из Железногорска в одно из садоводческих обществ. На остановке он не убедился в том, что все желающие вышли из салона, закрыл двери и начал движение.

Пожилая пассажирка успела выйти из салона, но продолжала держаться за поручни. Ее руки оказались зажатыми дверями. Женщина получила серьезную травму - перелом плечевой кости, сообщили в прокуратуре Курской области.

В отношении водителя возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 118 УК РФ — «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей». Суд назначил ему наказание в виде шести месяцев ограничения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU