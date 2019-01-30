Под Курском пенсионерку зажало дверью автобуса
В мае 2018 года водитель автобуса перевозил пассажиров из Железногорска в одно из садоводческих обществ. На остановке он не убедился в том, что все желающие вышли из салона, закрыл двери и начал движение.
Пожилая пассажирка успела выйти из салона, но продолжала держаться за поручни. Ее руки оказались зажатыми дверями. Женщина получила серьезную травму - перелом плечевой кости, сообщили в прокуратуре Курской области.
В отношении водителя возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 118 УК РФ — «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности, вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей». Суд назначил ему наказание в виде шести месяцев ограничения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU