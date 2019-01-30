Под Курском в ДТП погибла женщина, еще три человека - получили ранения

СЕГОДНЯ 12:19 2019-01-30T12:19:36+03:00

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30 января утром 59-летний водитель автомобиля «Лада Гранта» ехал по автодороге Солнцево – Дубовец в сторону поселка Солнцево. Примерно в 09:11 на 29 километре трассы он выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Хендай Крета» под управлением 39-летнего водителя.

В результате ДТП 58-летняя пассажирка отечественной легковушки скончалась на месте. Водитель «Гранты» и два пассажира «Хендая» получили ранения различной степени тяжести, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU