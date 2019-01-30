В Курске избили и ограбили пенсионера
В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело
Фигурантов задержали по горячим следамФото: Из архива "КП"
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70-летний мужчина пригласил к себе двух знакомых. Внезапно между ними возник конфликт, в ходе которого гости стали требовать у хозяина деньги. Пенсионер отказался, тогда злоумышленники избили его, отобрали четыре тысячи рублей и два мобильных телефона.
Потерпевший сообщил о произошедшем в полицию и фигурантов задержали по горячим следам. Оба они оказались ранее судимы. Похищенные деньги они успели потратить, а телефоны полицейские изъяли.
В отношении подозреваемых возбудили уголовное дело по ч.2 ст. 162 УК РФ — «Разбой, совершенный группой лиц». Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы.
ИСТОЧНИК KP.RU