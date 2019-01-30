2019-01-30T10:21:00+03:00
Происшествия

Курянка из развлекательного заведения похитила дубленку

Подозреваемую разыскивает полиция
Яна ШЕЛЕСТ
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Женщина, выходя из заведения, взяла чужую дубленкуЖенщина, выходя из заведения, взяла чужую дубленкуФото: УМВД России по Курской области.
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Полиция разыскивает предполагаемую подозреваемую в хищении дубленки из раздевалки развлекательного заведения, расположенного на улице Карла Маркса в Курске, сообщили в УМВД по Курской области.

Женщина, выходя из заведения, взяла чужую дубленку, но возвращать не стала, присвоив ее себе. Ущерб от кражи составил почти 30 тысяч рублей. Сейчас личность девушки определяется для установления всех обстоятельств произошедшего.

Все, кто располагает информацией о личности предполагаемой подозреваемой, могут конфиденциально сообщить об этом по телефонам 02, с мобильного 102 или номеру 58-33-60, 8-920-723-85-86.

ИСТОЧНИК KP.RU

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