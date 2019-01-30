В Курске отметят 76-ю годовщину освобождения от фашистов

СЕГОДНЯ 09:39 2019-01-30T09:39:49+03:00

Изменить размер текста: A A

8 февраля куряне отметят 76-ю годовщину освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. В муниципальных кинотеатрах пройдут тематические показы, посвященные этой дате.

В центре досуга «Мир» куряне увидят фильм «Вижу цель», рассказывающий о выпускницах Центральной женской школы снайперской подготовки.

В центре досуга «Спутник» покажут фильм «Звезда», снятый по одноименной повести Эммануила Казакевича. Группа молодых разведчиков отправляется в тыл врага, чтобы уточнить имеющиеся сведения о группировке противника.

На фильм «Иван Макарович» приглашает курян центр досуга «Ассоль». Счастливая советская семья: мама, папа и Ванька. Он, как всегда, гуляет во дворе, играет в футбол, бьёт стекла... В одночасье все меняет война. Папа уходит на фронт добровольцем, а он с мамой эвакуируется на Восток.

ИСТОЧНИК KP.RU