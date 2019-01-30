В курском детсаду рухнула крыша веранды
Местные власти выясняют подробности ЧП
Снежная зима создает чрезвычайные ситуации в регионеФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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ЧП произошло в детском саду №77, что на улице Краснознаменнной в Железнодорожном округе Курска. По предварительным данным здесь рухнула крыша вернанды, установленной на площадке детсада, где проводятся прогулки для воспитанников.
К счастью, во время обрушения никто не пострадал. Крыша могла рухнуть под тяжестью скопившегося снега. Точные причины ЧП и виновных выясняют.
ИСТОЧНИК KP.RU