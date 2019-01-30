В курском детсаду рухнула крыша веранды

СЕГОДНЯ 09:09 2019-01-30T09:09:36+03:00

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ЧП произошло в детском саду №77, что на улице Краснознаменнной в Железнодорожном округе Курска. По предварительным данным здесь рухнула крыша вернанды, установленной на площадке детсада, где проводятся прогулки для воспитанников.

К счастью, во время обрушения никто не пострадал. Крыша могла рухнуть под тяжестью скопившегося снега. Точные причины ЧП и виновных выясняют.

ИСТОЧНИК KP.RU