2019-01-30T09:09:36+03:00
Происшествия

В курском детсаду рухнула крыша веранды

Местные власти выясняют подробности ЧП
Ольга ДАНИЛОВА
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Снежная зима создает чрезвычайные ситуации в регионеСнежная зима создает чрезвычайные ситуации в регионеФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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ЧП произошло в детском саду №77, что на улице Краснознаменнной в Железнодорожном округе Курска. По предварительным данным здесь рухнула крыша вернанды, установленной на площадке детсада, где проводятся прогулки для воспитанников.

К счастью, во время обрушения никто не пострадал. Крыша могла рухнуть под тяжестью скопившегося снега. Точные причины ЧП и виновных выясняют.

ИСТОЧНИК KP.RU

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