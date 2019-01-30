2019-01-30T09:00:20+03:00
Происшествия

Курянку обвиняют в убийстве женщины и расправе над мужчиной

Дама устроила жестокую поножовщину
Ольга ДАНИЛОВА
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Курянке грозит длительный срокКурянке грозит длительный срокФото: Из архива КП.
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СК завел уголовное дело против 30-летней жительницы Суджанского района. Ее подозревают в причинении тяжкого вреда здоровью двух лиц, повлекшем смерть.

По версии следствия ночью 29 января в Судже, в квартире подозреваемой, во время застолья хозяйка дома поругалась со своими гостями - мужем и женой. Во время ссоры она схватила кухонный нож и дважды ударила им в плечо и бедро 35-летней женщине. Затем она тем же ножом нанесла удар 29-летнему мужчине в живот.

От полученных ран женщина скончалась до приезда скорой помощи, а ее супруга доставили в больницу, где ему была оказали квалифицированную медицинскую помощь. Подозреваемая задержана, решается вопрос об избрании ей меры пресечения, сказали в СК.

Сейчас по делу проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления, назначены судебные экспертизы. Расследование уголовного дела продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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