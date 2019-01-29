2019-01-29T17:07:32+03:00
Происшествия

Курянке грозит колония за кражу из магазина

Девушка вынесла из торгового зала стайлер для волос, считают в полиции
Ольга ДАНИЛОВА
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Курянка может получить срокКурянка может получить срокФото: Из архива КП.
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Сотрудники Сеймского отдела полиции раскрыли кражу из магазина бытовой техники. Неизвестная девушка вынесла из торгового зала, не заплатив, дорогой мультистайлер для волос. На место преступления прибыла следственно-оперативная группа. После изучения записей камер видеонаблюдения, составили несколько ориентировок на предполагаемых похитителей. Последовательно проверив каждого из них, участковые уполномоченные вычислили курянку, которая прежде попадала в поле зрения правоохранительных органов.

После проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий ее удалось задержать, а похищенный товар изъять, сказали в полиции. Подозреваемая рассказала, что пошла на кражу, чтобы сделать свою внешность ярче. Но с точки зрения закона это не смогло стать смягчающим обстоятельством, и по факту произошедшего завели уголовное дело. За тайное хищение чужого имущества девушке грозит двух лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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