Курянке грозит колония за кражу из магазина

СЕГОДНЯ 17:07 2019-01-29T17:07:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Сотрудники Сеймского отдела полиции раскрыли кражу из магазина бытовой техники. Неизвестная девушка вынесла из торгового зала, не заплатив, дорогой мультистайлер для волос. На место преступления прибыла следственно-оперативная группа. После изучения записей камер видеонаблюдения, составили несколько ориентировок на предполагаемых похитителей. Последовательно проверив каждого из них, участковые уполномоченные вычислили курянку, которая прежде попадала в поле зрения правоохранительных органов.

После проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий ее удалось задержать, а похищенный товар изъять, сказали в полиции. Подозреваемая рассказала, что пошла на кражу, чтобы сделать свою внешность ярче. Но с точки зрения закона это не смогло стать смягчающим обстоятельством, и по факту произошедшего завели уголовное дело. За тайное хищение чужого имущества девушке грозит двух лет колонии.

ИСТОЧНИК KP.RU