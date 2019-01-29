Курянке грозит колония за кражу из магазина
Сотрудники Сеймского отдела полиции раскрыли кражу из магазина бытовой техники. Неизвестная девушка вынесла из торгового зала, не заплатив, дорогой мультистайлер для волос. На место преступления прибыла следственно-оперативная группа. После изучения записей камер видеонаблюдения, составили несколько ориентировок на предполагаемых похитителей. Последовательно проверив каждого из них, участковые уполномоченные вычислили курянку, которая прежде попадала в поле зрения правоохранительных органов.
После проведения комплекса оперативно-розыскных мероприятий ее удалось задержать, а похищенный товар изъять, сказали в полиции. Подозреваемая рассказала, что пошла на кражу, чтобы сделать свою внешность ярче. Но с точки зрения закона это не смогло стать смягчающим обстоятельством, и по факту произошедшего завели уголовное дело. За тайное хищение чужого имущества девушке грозит двух лет колонии.
ИСТОЧНИК KP.RU