2019-01-29T16:27:56+03:00
Происшествия

Задержан курянин, застреливший собаку

Мужчина незаконно хранил оружие
Ольга ДАНИЛОВА
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Подозреваемому грозит уголовная ответственностьПодозреваемому грозит уголовная ответственностьФото: Светлана ВОЛКОВА
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ЧП произошло на Северо-Западе Курска в садоводческом товариществе "Мир". Здесь по предварительным данным 61-летний мужчина застрелил соседскую собаку. Хозяева вызвали полицию, когда увидели труп животного.

На место ЧП выехала следственно-оперативная группа. Подозреваемого задержали. По предварительным данным пенсионер незаконно хранил оружие. Ему грозит уголовная статья.

По факту ЧП проводится проверка. Напомним, до этого в Курске пенсионер ножом убил домашнюю собаку. На подозреваемого завели три уголовных дела.

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