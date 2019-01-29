Задержан курянин, застреливший собаку
Мужчина незаконно хранил оружие
Подозреваемому грозит уголовная ответственностьФото: Светлана ВОЛКОВА
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ЧП произошло на Северо-Западе Курска в садоводческом товариществе "Мир". Здесь по предварительным данным 61-летний мужчина застрелил соседскую собаку. Хозяева вызвали полицию, когда увидели труп животного.
На место ЧП выехала следственно-оперативная группа. Подозреваемого задержали. По предварительным данным пенсионер незаконно хранил оружие. Ему грозит уголовная статья.
По факту ЧП проводится проверка. Напомним, до этого в Курске пенсионер ножом убил домашнюю собаку. На подозреваемого завели три уголовных дела.