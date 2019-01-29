2019-01-29T16:13:55+03:00
Общество

Курян предупреждают о резком потеплении

Столбик термометра поднимется до +4
Ольга ДАНИЛОВА
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Курян предупреждают о тумане и гололедеКурян предупреждают о тумане и гололедеФото: Светлана ВОЛКОВА
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По прогнозу Курского Гидрометцентра в Курской области с девяти вечера 29 января в течение суток будет облачно с прояснениями. Небольшие, днем местами умеренные осадки в виде мокрого снега, дождя и мороси. Местами туман, гололед, на дорогах гололедица. Ветер юго-восточный ночью 5-10, днем 7-12 м/с. Температура по области ночью 1-6º мороза, днем от 1º мороза до 4º тепла.

Спасатели Главного управления МЧС России по Курской области рекомендуют водителям при управлении автомобилем не допускать резкости при торможении, повороте, разгоне, при переключении передач, в начале движения. Незначительная резкость при управлении авто допустима в обычных условиях, но при гололедице может привести к заносу.

Спасатели Главного управления МЧС России по Курской области рекомендуют воздержаться от поездок в тумане. Если же возможности отложить поездку нет, стоит помнить, что основным залогом безопасной езды в условиях тумана является значительное снижение скоростного режима.

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