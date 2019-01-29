2019-01-29T15:39:25+03:00
Звезды

В Курске вспомнят Надежду Плевицкую

Знаменитая певица родилась 140 лет назад
Ольга ДАНИЛОВА
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Надежда ПлевицкаяНадежда ПлевицкаяФото: из открытых источников
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29 января исполняется 140 лет со дня рождения "курского соловья" Надежды Плевицкой.

Надежда Васильевна Плевицкая – выдающаяся певица, исполнительница русских народных песен и романсов. Она блистала на подмостках России, Европы, Америки.

Император Николай II называл её «курским соловьем». Надежде Плевицкой аккомпанировал Сергей Рахманинов, ее с восторгом слушал Федор Шаляпин, писали ее портреты Константин Коровин и Филипп Малявин, перед ней преклонялись поэты.

30 января в 14.30 в библиотеке № 7 (ул. Гагарина, 4) пройдет литературно-музыкальная гостиная «Курский соловей - Надежда Плевицкая».

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