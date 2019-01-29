2019-01-29T13:54:06+03:00
Происшествия

Курянку обокрал мужчина, с которым она познакомилась в соцсети

Он забрал дорогие часы
Ольга ДАНИЛОВА
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Девушка лишилась дорогой вещиДевушка лишилась дорогой вещиФото: Из архива КП.
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В Курске установлен подозреваемый в хищении дорогих часов из дома курянки. Женщина познакомилась с злоумышленником в социальных сетях. Информации о новом знакомом на странице было мало, поэтому общение было решено продолжить в гостях у девушки. После ухода нового знакомого у хозяйки пропали дорогие часы. Отыскать молодого человека самостоятельно не представилось возможным. Номер телефона перестал действовать, а страница была заблокирована.

Оперативники за несколько дней, имея минимальные данные, установили предполагаемого подозреваемого. 32-летний мужчина сознался в краже, пояснив, что воспользовался тем, что новая знакомая отвлеклась и украл часы, которые лежали на видном месте. Часы успел продать в тот же день. Он обещал возместить ущерб. По факту произошедшего проводится проверка.

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