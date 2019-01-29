Курянка лишилась 20 тысяч рублей, продавая шубу

СЕГОДНЯ 13:24 2019-01-29T13:24:46+03:00

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В Курчатове 54-летняя женщина пострадала от мошенников. Жительница районного центра выставила на популярном интернет-ресурсе на продажу свою шубу. Вскоре ей позвонила неизвестная и сообщила о намерении совершить покупку и предложила перевести задаток на банковскую карту. А дальше события развивались по отработанной схеме. Для осуществления перевода злоумышленница выманила у продавца конфиденциальную информацию – номер кредитки, цифры проверочного кода и запустила процедуру перевода денег на свой счет. В результате с ее личного счета было похищено 20 тысяч рублей. Поняв, что стала жертвой мошенницы, она обратился за помощью к сотрудникам полиции.

Сейчас по этому факту проводится проверка, по результатам которой будет принято решение. За мошенничество может грозить до 5 лет колонии.

Сотрудники полиции в очередной раз напоминают — будьте внимательными и бдительными при совершении сделок с помощью Интернет-ресурсов. Не доверяйте неизвестным, которые выходят с предложениями о переводе денег на банковскую карту. Тщательно перепроверяйте всю информацию и критически относитесь к предложениям незнакомых людей о совершении различных финансовых операций и переводе средств. А самое главное помните, что для перевода на вашу карту денежных средств необходимо знать только ее номер. Если Вас просят назвать дополнительно какие-либо данные, либо пройти к банкомату, знайте - это мошенники.