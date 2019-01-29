2019-01-29T12:04:04+03:00
Происшествия

Курская полиция разыскивает девушку с селфи

Она могла подобрать чужой телефон
Ольга ДАНИЛОВА
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Полиция разыскивает девушку с селфиПолиция разыскивает девушку с селфиФото: УМВД России по Курской области.
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Полиция разыскивает предполагаемую подозреваемую в краже телефона. Курянка по неосторожности потеряла мобильный на улице Карла Маркса в Курске. Чтобы проверить, где аппарат находится, она использовала возможность привязки аппарата ко Всемирной сети. Просматривая так называемое облако, она обнаружила фото неизвестной, сделанное в день потери.

Сейчас запечатленную девушку разыскивают. Все, кто располагает информацией о личности предполагаемой подозреваемой, могут конфиденциально сообщить об этом по телефонам 02, с мобильного 102 или номеру 58-33-60, 8-920-723-85-86.

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