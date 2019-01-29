2019-01-29T12:17:02+03:00
Политика

Куряне недовольны питанием в школах и больницах региона

Чиновников "вызвали на ковер"
Светлана ВОЛКОВА
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У собравшихся чиновников были грустные и растерянные лицаУ собравшихся чиновников были грустные и растерянные лицаФото: предоставлено пресс-службой
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29 января по поручению врио главы региона Романа Старовойта заместитель губернатора Ирина Хмелевская провела совещание с представителями подведомственных комитетов по поводу обеспечения качественного питания в больницах и школах. На совещании также присутствовали общественники.

Темой для встречи послужил опрос активистов Общероссийского народного фронта, выявивший недовольство жителей питанием в общеобразовательных и медицинских учреждениях Курской области.

Как уже сообщала "КП", средняя стоимость школьного обеда в Курске составила 60 рублей. По сравнению с прошлым годом в школьных столовых подорожали почти все блюда.

Как рассказал председатель комитета здравоохранения Владимир Анцупов, в 2018 году на организацию питания выделялось более 178 млн. рублей. Жалобы и нарекания, в основном, поступали на больницу скорой медицинской помощи. В связи с кредиторской задолженностью были снижены расходы на питание.

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