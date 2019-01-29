В Курской области в ДТП пострадали семь человек

СЕГОДНЯ 11:01 2019-01-29T11:01:59+03:00

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28 января на территории Курской области произошло пять дорожно-транспортных происшествий, в результате которых семь человек получили ранения, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

За нахождение в состоянии опьянения отстранены от управления два водителя, кроме этого три водителя отказались от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, еще один - задержан за повторное нарушение.

Правила дорожного движения нарушил 71 пешеход. Всего выявлено 1213 нарушений ПДД, средствами фото-видеофиксации зафиксировано 788 нарушений ПДД, в том числе 778 нарушений скоростного режима.