2019-01-29T10:36:11+03:00
Происшествия

В Курске на пешеходном переходе сбили женщину

ДТП произошло на улице Маяковского
Яна ШЕЛЕСТ
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Пострадавшую доставили в больницуПострадавшую доставили в больницуФото: Из архива "КП"
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28 января примерно в 20.10 55-летний водитель автомобиля «Рено Логан» ехал по улице Маяковского со стороны Октябрьской в сторону Дубровинского.

Напротив дома № 85 он на пешеходном переходе сбил 62-летнюю женщину, которая переходила дорогу. Женщина получила травмы и была доставлена в четвертую городскую больницу, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

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