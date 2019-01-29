Курянина осудили по статье за подделку даты на медсправке
Мировой судья вынес приговор по уголовному делу против жителя Железногорского района. мужчину признали виновным в подделке официального документа.
Как установлено в суде, в мае 2018 года мужчина решил сдать экзамен для получения водительского удостоверения. Зная о том, что для допуска к экзамену нужно пройти комиссию врачей и не желая этого делать, он решил подделать медицинский документ. Для этого курянин в ранее выданном медицинском заключении в соответствующей графе стер дату, поставил нужную и предъявил государственному инспектору МРЭО ГИБДД.
Усомнившись в подлинности документа, сотрудник ГИБДД направил материал для проверки в орган дознания.
Суд на год ограничил свободу курянину.